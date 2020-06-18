Edirne Belediye Başkanı Gürkan uyardı: 1 ay sonra vaka görülmeye başladı!

Edirne Belediyesi, corona virüsü salgınının ilk günlerinde kent merkezindeki trafik ışıklarına koyduğu ‘Evde Kal' ve ‘Eve Git' yazılı etiketleri değiştirdi.

Belediye ekipleri, Türkiye'de başlatılan normalleşme süreci ile birlikte trafik ışıklarına ‘Maske Tak' yazılı uyarı etiketleri yapıştırdı. Ekiplerin çalışmalarını ziyaret eden CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, normalleşme sürecinde maskenin önemine dikkat çekti.

“EDİRNE'DE CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR”

Gürkan, Edirne'de corona virüsü salgını mücadelesinin devam ettiğini ifade ederken, Türkiye'de normalleşme süreci ile birlikte yeni bir adım atarak trafik ışıklarındaki ‘Evde Kal' ve ‘Eve Git' yazılarını ‘Maske Tak' etiketi ile değiştirdiklerini söyledi.

Vatandaşları maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda uyaran Gürkan, Edirne'de yaklaşık 1 aydır corona virüsü vakasının görülmemesine rağmen normalleşme süreciyle birlikte vakaların yeniden ortaya çıktığını açıkladı.

Edirne Belediyesi'nin corona virüsü salgınına karşı tedbir almaya devam ettiğini belirten Gürkan, 45 ilde getirilen maske takma zorunluluğunun Edirne'de de uygulanabileceğini söyledi.

“KIRMIZIDA DA, YEŞİLDE DE MASKENİ TAK”

Gürkan, Türkiye'de corona virüsü salgınında normalleşme sürecine girilmesine rağmen mücadelenin sona ermediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi Türkiye'de hiçbir vaka çıkmayana kadar mücadeleye devam. Ama o noktada bile korunma mücadelemiz devam edecek.

* 10 Mart'tan bu yana devam eden 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasakları devam ederken, biz, Edirne'deki trafik ışıklarında kırmızıya ‘Evde Kal', yeşile de ‘Eve Git' yazmıştık.

* Cumhurbaşkanlığının aldığı karar gereği artık sokağa çıkma yasakları yok. Evde kalma belli süreler için daha serbest. Ama tüm Türkiye'de yavaş yavaş bütün illere maske zorunluluğu getiriyor.

* Maskesiz sokağa çıkma yasağı getiriyor. Biz bu anlamda bir ilk, bir öncü olalım istedik. Trafik ışıklarındaki ‘Evde Kal' ve ‘Eve Git' yazılarını çıkartarak hem kırmızı, hem de yeşil ışığa ‘Maske Tak' etiketlerini yapıştırıyoruz.

* Kırmızı da olsa maskeni tak, yeşil de olsa maskeni tak. Yani her ortamda mutlaka ve mutlaka maskemizi takalım. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyalım. Hepimizin sağlığı ve hepimizin güvenliği için maskesiz dışarıya, sokağa çıkmayalım.

“KOLA TAKMANIN, CEPTE TAŞIMANIN ANLAMI YOK”

Vatandaşlardan maskesiz sokağa çıkmamalarını talep eden Gürkan, açıklamalarının devamında şöyle dedi:

* Maskenin tek bir amacı var, ağız ve burundan gelebilecek virüslere karşı bizi korumak ve bizde bir virüs varsa onu da bir başkasına bulaştırmamak.

* Maskeyi kola takmak, cebimizde taşımak hiçbir anlam ifade etmiyor. Lütfen bize bir şey olmaz demeyin.

* Size bir şey olmaz, yakınlarınıza olur, ailenize olur, çocuğunuza olur, arkadaşlarınıza olur, diğer vatandaşlara olur. O yüzden her ortamda mutlaka ve mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyarak maskemizi takalım.

“EDİRNE'DE VAKA GÖRÜLMEYE BAŞLADI”

Gürkan, basın mensuplarının Edirne'deki corona virüsü pozitif vaka sayısını sorması üzerine cevap verirken şöyle konuştu:

* Benim rakam verme yetkim yok. Sağlık Bakanlığı ve Edirne Valisi açıklayabiliyor. Biz bir aydır sıfır vaka ile gidiyorduk. Son birkaç gündür vaka sayıları görülmeye başladı.

* Bunların içerisinde şehir dışından gelenler de var ama şehir dışından da gelmiş olsa bu Edirne kayıtlarına giriyor. Ne olur maskelerimizi takalım. Bu endişe verici.

* Türkiye'de günlük vaka sayısı yakın zamana kadar 700'yere düşmüştü, bugünlerde bin 500'lere geldi. Demek ki burada bir sorun var. Bunu sadece Edirne'de değil, Türkiye'nin her noktasında görüyoruz.

* Sokakta yüz kişi varsa yarısında maske var, yarısında maske yok. Mutlaka maskeyi takmamız gerekiyor.

“ÖNLEMLERİ HİÇ AZALTMADIK”

Edirne Belediyesi'nin corona virüsü salgınına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz önlemlere yeni normalleşmeye geçtiğimiz dönemde de ara vermedik. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Önlemleri, tedbirleri ve çalışmaları hiç azaltmadık.

* Az önce buradan belediyenin aracı geçti ve yolu köpüklü dezenfektan ile dezenfekte etti. Yine iş yerlerini, toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz.

* İhtiyacı olanlara el dezenfektanı vermeye devam ediyoruz. Önlemleri hiç azaltmadan sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz.

“EDİRNE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER ARASINA KATILACAKTIR”

Edirne'de trafiğe kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun bulunduğunu hatırlatan Gürkan, “Zannediyorum Edirne de maske takma zorunluluğu olan iller arasına katılacaktır. Şu anda Saraçlar Caddesi, Tahmis Meydanı, Çilingirler Caddesi, Balıkpazarı Caddesi, Zindanaltı gibi trafiğe kapalı alanlar; pazar yerleri, AVM'ler maske zorunluluğuna tabi. Maskesiz buralara girmek yasak, cezai işleme tabi” ifadelerini kullandı.

GÜRKAN'DAN VATANDAŞLARA MASKE UYARISI

Gürkan, açıklamalarının ardından corona virüsü salgınında vatandaş yoğunluğuyla dikkat çeken Saraçlar Caddesi'nde gezdi.

Gürkan, caddede vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadığını fark eden Gürkan, maskenin ağız ve burnu kapatması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

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