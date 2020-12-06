Ege kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı: Sel, dolu yağışı, hortum bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Manisa, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Sinop, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Hatay, Kastamonu ve Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak, Kars ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA ÇEVRESİNDE YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Muğla ve çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFAD’DAN SEL, DOLU YAĞIŞI, HORTUM UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini uyarısında bulundu.