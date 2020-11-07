Ege’de 21 saat içerisinde 136 deprem oldu (Son depremler)

İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürerken Muğla açıklarında sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Çoğunluğu Kuşadası Körfezi ile Sisam Adası açıklarında olmak üzere 21 saat içerisinde 136 deprem meydana geldiği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre depremlerin büyük bölümü 1.8 ile 3.3 büyüklüğü arasında gerçekleşti.

2 BİN 665 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD’dan yapılan açıklamada da “30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2.665 artçı sarsıntı yaşanmıştır” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.