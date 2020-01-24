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Elazığ’da vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları SÖZCÜ’ye anlattı!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Elazığ'daki koku dolu anları vatandaşlar SÖZCÜ'ye anlattı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
22:08 -
Haberler Gündem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. Elazığ’daki koku dolu anları vatandaşlar SÖZCÜ’ye anlattı.

deprem Diyarbakır Elazığ Gaziantep Malatya Mardin Sözcü Tunceli
Son güncelleme: 22:09 24.01.2020
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