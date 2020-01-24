Elazığ’da vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları SÖZCÜ’ye anlattı!

Elazığ&#8217;ın Sivrice ilçesinde saat 20.55&#8217;te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. Elazığ&#8217;daki koku dolu anları vatandaşlar SÖZCÜ&#8217;ye anlattı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazigda-vatandaslar-yasadiklari-korku-dolu-anlari-sozcuye-anlatti-5586786","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazigda-vatandaslar-yasadiklari-korku-dolu-anlari-sozcuye-anlatti-5586786","pageType":"yazi","pageIdentifier":5586786,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Elazu0131u011f&#8217;da vatandau015flar yau015fadu0131klaru0131 korku dolu anlaru0131 Su00d6ZCu00dc&#8217;ye anlattu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5586786,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazigda-vatandaslar-yasadiklari-korku-dolu-anlari-sozcuye-anlatti-5586786/","headline":"Elazu0131u011f&#8217;da vatandau015flar yau015fadu0131klaru0131 korku dolu anlaru0131 Su00d6ZCu00dc&#8217;ye anlattu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["deprem","Diyarbak\\u0131r","Elaz\\u0131\\u011f","Gaziantep","Malatya","Mardin","S\\u00f6zc\\u00fc","Tunceli"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/24/iecrop/vatandas_16_9_1579892912.jpg","author":"marar","dateCreated":1579892916,"datePublished":1579892916,"dateModified":1579892940,"info":"{"seo_news":"false"}"});