Elazığ’da vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları SÖZCÜ’ye anlattı!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedildi. Elazığ’daki koku dolu anları vatandaşlar SÖZCÜ’ye anlattı.