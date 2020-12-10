Emeklilerden ‘Geçinemiyoruz!’ eylemi

Emekli maaşlarıyla geçinemediklerini söyleyen emekliler talep ve tepkilerini dile getirebilmek için Kadıköy'de bir araya geldi. Bütçe, enflasyon ve emekli sendikalarını kapatma girişimlerini de protesto eden emekliler bir basın açıklaması düzenledi. Emekliler ellerinde ‘mutfakta yangın var, boş tencere boş file', ‘insanca ve onurlu bir yaşam istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. CHP Milletvekili Gürsel Tekin de emeklilere destek olmak için düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

‘EMEKLİLERİN DEVASA SORUNLARI VAR'

Seslerini duyurmak için geldiklerini söyleyen Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, “Bu kadar ağır koşullarda buraya geldik sesimizi duyurmak için. Emeklilerin sıkıntılarını tüm dünya duydu özellikle corona virüs döneminde ama ülkeyi yöneten yetkililere bir türlü duyuramıyoruz. Ekonomik sıkıntılarımız, sağlık sorunlarımız, bakım hizmeti sorunları…

Emeklilerin devasa sorunları var. Bu sorunlar öteleniyor. Çözülecekmiş gibi yapılıyor, umutlandırılıyor emekliler. Ama bakıyoruz hiçbir şey yok. Bir enflasyon hesabına bağladılar emekli aylıklarını. Bugün reform sözü ediliyorsa sosyal güvenlik reformunun tekrar gözden geçirilip, düzeltilmesi gerekiyor. Son 3 yılda, TÜİK rakamlarıyla gıda fiyatlarına yüzde 68 oranında zam geldi. Ama emeklilere yapılan zam ne? Bugün ülkede 65 yaş üstündeki nüfusun seçmen nüfusu yüzde 13. Bu insanların sorununu çözmeyeceksiniz, nasıl oy isteyeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

‘KİRAYI, FATURALARI ÖDEDİĞİMİZDE BİZE BİR ŞEY KALMIYOR'

Meryem Güneş ise, toplumun büyük bir kısmının ekonomik sorunlar yaşadığını emeklilerin de çok zor durumda olduğunu söyleyerek, “Emekli aylıkları çok düşük. Asgari ücret düzeyinde bile değil. Sadece emekli maaşıyla geçiniyorum. Kirayı ödeyip, doğalgaz, elektrik, su faturasını ödediğimiz zaman bize hiçbir şey kalmıyor. Toplumun geneli de bu durumda. Sesimizi duyurmak zorundayız” diye konuştu.

‘AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA GEZEN ÜCRETLER ALIYORUZ'

Geçim koşullarının çok kötü olduğunu ve maaşlarının düşük olduğunu kaydeden Adnan Alin de, “Bugün insan hakları haftasının ilk günü. Emekliler sorunlarını ve taleplerini dile getirecekler. Biz de bu eyleme destek veriyoruz Emekliler Dayanışma Sendikası olarak. İnsan onuruna yakışan koşullarda yaşamadığımızı ifade etmek istiyorum. Geçim koşullarımız çok kötü. Açlık ve yoksulluk sınırında gezen ücretleri alıyoruz.

Maaşlarımız çok düşük. Çalışan arkadaşlarımız da var ama corona virüs koşullarından hem de yaş itibariyle artık çalıştırılmıyor. Bu dönemde ücretlerimizin artırılması çok önemli. İnsan onuruna yakışacak koşullarda yaşamamız gerekiyor. Bu yaşa kadar bu ülkede emek verdik. Buna da hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bizi yok sayamazlar. İnsanca yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Emekli gerçekten çok sıkıntılı, çok çaresiz. Yaklaşık 3 milyon emekli neredeyse bin liranın altında geçinmeye çalışıyor. Bir yıl önceki fiyatlar ile bugünkü fiyatlar arasında büyük bir uçurum olduğunu görebilirsiniz. Mesele sadece emeklilerin değil memurların, işçilerin, toplumun her katmanı şu anda çok büyük sıkıntıda. Özellikle esnaflar. Esnafın aynı zamanda çok yüksek bir maliyeti var. Dükkanı açmasanız da stopaj vergisi, kira ödüyorsunuz. Ciddi bir ekonomik krizin arefesinde pandemiyle karşı karşıya kaldık. Bu bütçede emekliye, işçiye, köylüye, küçük esnafa bir şey var mı acaba, hiçbir şey yok” dedi.

‘8 MİLYON EMEKLİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÜCRET ALIYOR'

Disk adına katılan Mahmut Şengül ise konuşmasında, “8 milyon 700 bin civarı kişi asgari ücretin altında ücret alıyor” dedi.

Tüm Emekli Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasında da 8 milyon emeklinin asgari ücret altında ücret aldığı belirtildi. Çeşitli taleplerin yer aldığı açıklamada, “Emeklilerin sendikalarına karşı açılmış kapatma davaları geri çekilmeli, en düşük emekli aylığı brüt asgari ücret tutarına yükseltilmeli, ekmek, et, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaç ürünlerine zam yapılmamalıdır” gibi taleplere yer verildi.