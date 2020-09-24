Enginyurt’tan çarpıcı iddia: Hukuki bir kılıf bulunarak parlamenter sisteme dönüş olacak

Haber Global'de ‘Saynur Tezel Kayıt Altın'da programına konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, parlamenter sisteme geçişle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

“İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE…”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve devam etmesini istediğini dile getiren Enginyurt, “Ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1'i alma şansı yok. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ‘PARLAMENTER SİSTEM' DEMİŞTİ

Enginyurt, 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da parlamenter sistemi işaret ederek, şunları söylemişti;

*Türkiye erken veya zamanından önce yapılacak seçime hızla koşuyor. Önümüzde ki zaman dilimin de yapılacak seçim, parlamenter sisteme dönülmüş bir seçim sisteminde yapılacaktır.

*Seçime girmeyi hedefleyen bütün partilere halisane uyarıdır. Bana göre, AK Parti içinde ideal olan budur.