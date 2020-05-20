Erbakan’dan skandal evlilik açıklaması: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir

Youtube üzerinden yayın yapan Biz10 TV’de Zeynep Uzun sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çocuk evliliklerini savunacak açıklamalarda bulundu.

Kendisi 24 yaşındayken 22 yaşındaki Beyza Molu’yla evlenen ve 10 yaşındaki iki kız babası olan Fatih Erbakan, “Anadolu’da yıllardan beri büyüklerimiz 14-15-16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” dedi.

“İnsanı, Aileyi ve Toplumu Yıkmak için Atılan Adımlar ve Sonuçları” başlıklı bir grafik hazırlayıp, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği’ni suçlayan Fatih Erbakan, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi ile İstanbul Sözleşmesi’ni ‘özel üretilmiş zehir’ olarak tanımladı.