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Erbaş hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyuruları yağıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, avukatı Murat Ergün aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Gökmen ULU
06:00 -
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Erbaş hakkında suç duyurusu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, Ali Erbaş'ın ebedi önderimiz Atatürk'e hakaret etmesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu ile Anayasa'nın değiştirilemez maddelerini ihlal ettiği vurgulandı.

Çıray, “Buna sessiz kalamazdık. Kurucusuna, kurtarıcısına nankörlüğü görmezden gelemezdik. Bu dilekçenin arkasında milyonlar var, milletimiz var. Allah birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumamıza yardım etsin” dedi.

Aytun Çıray

Atatürkçü Derneği de Erbaş hakkında “Atatürk'e hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Şüpheli, Ayasofya'da cuma namazı kıldırmasını Atatürk'e borçludur” denildi.

Son güncelleme: 05:11 28.07.2020
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