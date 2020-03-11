Erdoğan AKP grup toplantısında konuşuyor

Erdoğan konuşmasına Türkiye’de tespit edilen ilk corona virüsü vakasına değindi ve Avrupa’dan geldiğini açıkladı. Erdoğan tek bir vakanın olduğunu belirterek “Durumu iyi tedavisi sürüyor ailesi izlemeye alındı” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

* Koronavirüsten gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. Hangi önlemi alırsak alalım bu virüsten tamamen kullanmak kolay değil.

* Şu anda tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklıdır. Tüm bakanlıklarımız kurumlarımız ile işbirliği halinde uygulamalarını sıkı bir şekilde sürdürecektir.

* Virüsten korunmanın yolu temizliktir. Temizliği imandan sayan milletimiz için bu işin en kolay tarafıdır. Tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip bu çervede üstümüze düşenleri yerine getirme gayretindeyiz.

* Türkiye bu sıkıntıyı kayıpsız atlatacaktır. Temennimiz budur. Hiçbir virüs tedbirden daha güçlü değildir.

İDLİB AÇIKLAMASI

* Harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilik şehadet bunlar bizim için çok çok yüksek mertebelerdir. Suriye’de bulunmak ne bu ülkede bulunmak