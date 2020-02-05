Erdoğan ‘dut pekmezi’ deyince hatırladık! Türkeş sarımsak yutardı, Çiller domates suyu içerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle ilgili alınan tedbirleri açıklarken, “Sizin virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?” sorusuna, “Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi yerim” diye yanıt verdi. Peki diğer siyasiler yoğun politik tempo içinde sağlıklı yaşamak için neler yaptılar?

SÜLEYMAN DEMİREL: Güne lor peyniriyle başlayan Demirel; ömrünün son 15 yılında ağzına kırmızı et sürmedi, öğle ve akşam yemeklerinde balık ağırlıklı beslendi. Bol avokado tükettiği bilinen Süleyman Demirel, E vitamini deposu meyvenin salatasını da yiyiyordu. 2000 yılında, 76 yaşındayken 110 kiloya kadar çıkan merhum cumhurbaşkanı, diyetle bir buçuk ayda 95 kiloya kadar düşmüştü. Hücre paslanmasına karşı karpuz ve domates hapı kullanan kurt politikacı, 2015 yılında 91 yaşında hayata veda etti.

TURGUT ÖZAL: 62 yaşında 110 kiloya kadar çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1989 yılında iki aylık bir diyetle 22 kilo verdi. Sabah kahvaltısında sadece beyaz peynir ve yumurta akı yiyen Özal, diğer öğünlerinde bol yeşil salata, sebze ve beyaz et tüketiyordu. Doktorlarının kırmızı et ve tatlıyı yasakladığı ‘tonton’ siyasetçi diyet programı çerçevesinde aletli jimnastik de yapıyordu. 1985-1992 arası dört ameliyat (katarakt, vitrektomi, bypass, prostat) geçiren Turgut Özal, 1993 yılında 66 yaşında Çankaya Köşkü’nde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ: MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, sabah kahvaltısında altı diş sarımsak yutuyordu. Hasta olmamak için her yemeğin içine karabiber, kırmızı biber, sarımsak ve nane döken Türkeş, 80 yaşında hayatını kaybetti.

TANSU ÇİLLER: Türkiye’nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ‘sıvı’ ağırlıklı beslenen bir isim. Aktif siyasette yer aldığı dönemlerde elinden domates suyunu düşürmeyen Çiller’in “Hiçbir şey yemiyorum, suyla besleniyorum” sözleri bir dönem oldukça konuşulmuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: Sıkı bir çay tiryakisi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün içinde bol bol kuru kayısı ve kuru üzüm tüketiyor.

MERAL AKŞENER: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 65 yaşına merdiven dayamış bir babaanne… Akşener’in eşiyle birlikte uzun yürüyüşler yaptığı, ev yemeklerini tercih ettiği biliniyor.

SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEYEN ÜÇ TİRYAKİ

DEVLET BAHÇELİ: 2004 yılında geçirdiği kalp ameliyatına kadar günde üç paket sigara içen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin operasyon öncesi sigara ve kahve içtiği iddia edilmişti! Geçen ay 72 yaşına giren Bahçeli’nin çayı çok sevdiği yemekle pek arası olmadığı biliniyor.

BÜLENT ECEVİT: Robert Kolej’in son sınıfındayken sigaraya başlayan eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 2000 yılında tiryakiliğine son noktayı koydu. Günde 10 bardak çay içmeye devam eden Ecevit, 2006’da 82 yaşında dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

MESUT YILMAZ: 73 yaşına giren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, sağlığına dikkat etmeyen isimlerden… Yarım asırlık tiryaki olan Yılmaz’ın siyaset arenasında olduğu dönemlerde ‘Sigarayı bırakıyor’ haberleri gelenek haline gelmişti. Eski politikacının ağzındaki tüm dişlerin porselen olduğu ve hâlâ sigara içtiği biliniyor.