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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarıyla ilgili olarak "Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ayasofya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar, egemenlik hakkımıza saldırı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

15:05 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şişli’deki Levent Camii Temel Atma Töreninde konuştu.

Erdoğan, Levent’teki camiye “Barbaros Hayrettin Paşa” adını verdiklerini açıkladı

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Müslümanlar dünyanın her köşesinde peygamberimizin “Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da buna karşılığında ona bir köşk tahsis eder” anlayışıyla cami inşa ediyorlar.

* İstanbul cami anlamında dünyanın en zengin şehirlerinden biri. Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur.

AYASOFYA KONUSU

* Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur.

* Hali hazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan, kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır.

* Balat’taki demir kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık.

* Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir.

* Ayasofya’ya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır..

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Son güncelleme: 15:24 03.07.2020
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