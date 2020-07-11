Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’ndan Srebrenitsa mesajı

Yugoslavya İç Savaşı sırasında Bosna Hersek’in Srebrenitsa kasabasında 11-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürüldü.

Katliamın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından birer mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan’ın Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü anma törenlerine gönderdiği video yayınlandı.

ERDOĞAN: ACIMIZ HÂLÂ TAZE

Konuşmasında “Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız hâlâ tazedir. Hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdü:

* Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nı anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını özellikle paylaşmak gayesiyle bir arada bulunuyoruz.

* Koronavirüs sebebiyle fiziken aranızda olamasak da aklımız her daim Bosna’dadır. Sözlerimin hemen başında 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

* Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşabildiğimiz şehitlerimizi birlikte uğurlamıştık. Yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşuna hep beraber şahitlik etmiştik.

* Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar anne babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor.

* Aradan geçen bunca zamana rağmen hala çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anma mesajı:

KILIÇDAROĞLU: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Videolu bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu ise, “Bugün Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıldönümü. İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl dış politikanın izlendiği bir dünya için 21. Yüzyılın eşiğinde Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylatığı video: