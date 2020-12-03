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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na bir tazminat davası daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Güncellenme: 14:27, 03/12/2020
Haberler Gündem
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na bir tazminat davası daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz  Salı günü TBMM’deki CHP grup toplantısında Erdoğan için şunları söylemişti:

*Sen FETÖ'yle işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? FETÖ ile işbirliği yaparak komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim?

* Ordunun Kozmik Odasını terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün bilgilerini egemen güçlerine vermedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler, bugün de hain derler, yarın da hain derler! Sen kim ordu kim?

* Vatanına ihanet edenler, devletin harem-i ismetini terör örgütüne açanlar, devletin genelkurmay başkanını terör örgütünün isteği üzerine hapse atanlar; vatanseverlikten bahsedemez! Önümüzde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu çekip ülkeyi kurtaracağız.

Başbakan CHP Cumhurbaşkanı FETÖ Genelkurmay Kemal Kılıçdaroğlu Ordu Recep Tayyip Erdoğan salı TAyyip Erdoğan TBMM Terör
Yayınlanma Tarihi:14:15,
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