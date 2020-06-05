Erdoğan: Halkım hafta sonu gezsin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Dokuz ayrı şehrimizdeki 10 millet bahçemizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm insanlığın 5 Haziran Çevre Günü’nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bahçelerimiz iftihar verici eserlerdir.

* Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13’ünü iki yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz.

* Türkiye’nin cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi oldukça istikrarsız bir şekilde ilerlemiştir. Son 18 yıldır ülkemiz yılda 500 bin-1 milyon arasında yeni konut inşa etmiştir.

* Vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti. 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal etme kararı aldık. Vatandaşımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalı. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz.

BÜYÜK DEVLET OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

* Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin de sembolüydü. Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamd olsun tüm dünyaya gösterdik.

* Askerimiz Libya’da, Kuzey Irak’ta, İdlib’de, Barış Pınarı Harekatı’nda terörle mücadelede destan yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz.

* Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Bunu tekrar duyurmuş olayım. Böylece halkım cumartesi-pazar günlerinde de hafta içinde olduğu gibi serbesttir.