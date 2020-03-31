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Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na kim ne kadar bağışladı?

Corona virüsü salgınının gündelik hayatı ve ekonomiyi felç ettiği Türkiye'de dün akşam ilginç anlar yaşandı. Kepenk indiren, işinden olan ve ücretsiz izne çıkarılan yüz binlerce kişi Ulusa Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını umutla izledi. Erdoğan, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlattığını açıkladı. SÖZCÜ, kampanyaya destek veren bazı kişi, kurumlar ile bağışladıkları miktarları derledi.

Sozcu.com.tr
10:49 -
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Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na kim ne kadar bağışladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

Fenerbahçe Spor Kulübü: 5 milyon TL

İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL’lik ziynet eşyası)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş)

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubu: 46 bin TL

Haluk Levent: 30 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)

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Son güncelleme: 10:58 31.03.2020
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