Erdoğan’ın ‘Tekalif-i Milliye’ benzetmesine tepki

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Tekalif-i Milliye' açıklamasına CHP ve İYİ Parti’den tepkiler geldi.

“HAZİNEMİZE NE OLDU ONU SORGULUYORUZ”

Salgın tedbirleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalif-i Milliye diye 10 maddelik emir yayınlamıştır. Burada savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu vermekten çekinmemiştir” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce ise, “Tekalif-i Milliye hazinesi olmayan, insan gücünü savaşlarda yitirmiş bir milletin hayatta kalma mücadelesidir. Şimdi hazinemize ne oldu onu soruyoruz, sorguluyoruz! Milli Bütçe ile kanal yapmaya kalkıyorsun da salgınla mücadeleyi niye millete, zorunlu bağışlara yıkıyorsun” dedi.

“HER SIKIŞTIKLARINDA ATATÜRK DERLER”

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki ayyaş derler, “keşke Yunan galip gelseydi” diyen fesli bir meczubu tarihçi diye örnek alırlar ama her sıkıştıklarında da Atatürk derler. Tekalifi Milliye emirleri ile keyfe keder bitirilmiş bir ülke ekonomisinde alınan tedbirleri bir tutmak, tam bir acz halidir…” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN ATATÜRK”

Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren diğer bir isim de İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş oldu.

“Sn. Cumhurbaşkanı ne zaman zor bir durum olsa birlik beraberlik vurgusunda bulunup, Atatürk'e sarılıyor” ifadelerini kullanan Ataş, “Zillet oluyor, Türk Milleti; İki Ayyaş oluyor, Tekalifi Milliye Emirleri'ni çıkaran Kahraman Gazi Mustafa Kemal Paşa… Zorda değil, her zaman Türk Milleti ve Atatürk!!!” sözlerine yer verdi.

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı’na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı “Ulusal Yükümlülük” emirleridir. 7 Ağustos 1921’de yayınlanmış olup toplamı on maddedir:

* Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

* Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

* Her aile bir askeri giydirecek.

* Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

* Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

* Her türlü makineli aracın %40’ına el konacak

* Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20’sine el konacak.

* Sahipsiz bütün mallara el konacak.

* Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

* Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km’lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

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