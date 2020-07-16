Esenyurt’ta haraç çetesi çökertildi!

Polisi harekete geçiren olay geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında Yesilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde pusu kuran saldırganlar otomobiliyle caddeden geçen bir kişiye kurşun yağdırdı. Ayağından hafif şekilde yaralanan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, seken kurşunlar park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine zarar verdi. Olay yerinde yapılan incelemede 19 adet boş kovan tespit edildi.

DARP EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLAMIŞLAR

Bu olayın ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kimlikleri tespit edilen saldırganların daha önce de haraç istedikleri bir kişiyi darp ederek görüntüleri sosyal medyada yayınladıklarını belirledi.

Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri çete oldukları öne sürülen B.K., M.E., Ü.Ö., C.K. isimli 4 şüpheli kısa sürede yakaladı. Şahıslarla birlikte 1 adet de silah ele geçirildi. Sosyal medya yayınlanan görüntülerde ise çete üyelerinin minibüs içerisinde bir kişi defalarca yumrukladıkları görülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Silahla yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme gibi suçlardan gözaltına alınarak emniyete getirilen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)