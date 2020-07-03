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Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı. Kadının yüz ve boğazındaki şiddet izleri kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr
10:27 -
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Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

Olay, Kütahya’nın Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. 155’e Behdioğlu Sokak’taki bir apartmanın dairesinden imdat çağlıkları geldiği ihbarı yapıldı. Olay yerine intikal eden ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı.

Kapının açılmasıyla polise mukavemet gösteren kişi yere yatırılarak kelepçelendi. Polis, odaya kilitlenen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi K.K.’yı kurtararak 112 ekiplerine teslim etti.

(FOTO: İHA)

38 yaşındaki M.H.K.’yle 16 yıllık evli olduğunu belirten kadın, “Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor” dedi. Esnaf olduğunu belirten M.H.K. gözaltına alındı. (İHA)

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