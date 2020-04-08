‘Eşimle ilişkiye girdiler’ deyip dehşet saçmıştı! Gerçek başka çıktı

3 kişinin öldüğü cinayetlerden ikisi dün sabah Horozluhan mahallesinde yaşandı. TIR şoförü Yusuf Özyörük, motor yağı satışı yapan arkadaşları Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek’i, iş yerlerinde tabancayla başlarından vurdu. Ardından da kamyon bakım servisinde çalışan arkadaşı Halil İbrahim Uzun’un yanına geldi. Uzun’un başına da tabancayla defalarca ateş eden Özyörük, polis merkezine giderek, 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan 3 arkadaş öldü.

‘NAMUS MESELESİ’ DEDİ

Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edilen Yusuf Özyörük, 3 arkadaşını ‘namus meselesi’ yüzünden öldürdüğünü söyledi. Özyörük, ifadesinde şunları söyledi: “İçeceklerime uyuşturucu gibi bir şeyler koyuyordu. Onu içtikten sonra uzun süre kendime gelemiyordum. Ben kendimde değilken Yaşar Baki, Mehmet Ali ve Halil İbrahim, eşimle ilişkiye giriyorlardı. Seslerini duyuyordum. Olaydan bir gün önce iş yerlerine gittiğim Yaşar Baki ve Mehmet Ali ile aramızda bu konudan dolayı kavga çıktı. Kavga sonrasında ben iş yerinden ayrıldım.”

Ertesi gün Mehmet Ali Şeflek’in kendisini iş yerine çağırdığını iddia eden Özyörük, sözlerine şöyle devam etti: ”Mehmet Ali, mesaj atarak iş yerine gelmemi istedi. ‘Yanına silahını almadan gel, Yaşar Baki’yi de çağırıp konuşuruz’ dedi. Bu esnada dışarıda olduğum için silah yanımdaydı. İş yerine gittim. Onlara bana uyuşturucu verdikten sonra eşimle birlikte olup olmadıklarını sordum. Onlar da ‘Evet yaptık’ diyerek, beni doğruladılar. Aramızda boğuşma çıktı. Mehmet Ali elimden tabancayı almaya çalıştı. Tabancayı rastgele ateşledim. İkisi de vurulunca olay yerinden ayrıldım. Halil İbrahim’in iş yerine gittim. Konuyu anlattım. Üçünün eşimle ilişkiye girdiklerini söyledi. Tabancamla ona da ateş ettim. Yanımda yedek mermi vardı. Polis merkezine giderek, teslim oldum. Pişmanım.” dedi.

“DOKTOR, ANTİDEPRESAN İLAÇ VERDİ”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan katil zanlısının eşi 2 çocuk annesi A.Ö. ise, kocasının iddialarının doğru olmadığını, öldürülenleri tanımadığını söyledi. Yusuf Özyörük’ün babası ise oğlunun halüsinasyonlar görmesi üzerine doktora götürdüklerini ifade etti. Baba, ”Yusuf, geçen hafta cuma günü daraldığını söyledi. Hastaneye götürdük. Doktor, psikolojik sıkıntıları olduğunu söyledi. Olaydan bir gün önce öldürdüğü kişilerle kavga etmiş. O gün de hastaneye götürdük. Doktor, antideprasan ilaç verdi”dedi. Gözaltına alınan Özyörük, bugün adliyeye sevk edilecek. (DHA)

