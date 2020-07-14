Eşini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş

2019 yılı Aralık ayında tartıştığı eşi Fatma Demir’i bıçaklayarak öldüren Habip Demir’in yargılanmasına devam edildi. Mersin görülen davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Demir, rahatsızlığı nedeniyle katılmadı. Corona virüsü salgını dolayısıyla duruşmaya izleyici alınmazken, sadece tanıklar ve avukatlar katıldı.

Duruşmada tanık olarak ifade veren Emine Demir’in kız kardeşi Fatma Zirek ablasının çok içe kapanık olduğunu ve aile içinde yaşanan sorunlardan hiç kendilerine bahsetmediğini söyledi.

6 ay önce hem ablasına hem eşine hem de çocuklarına Mersin’de iş bulduğunu söyleyen Fatma Zirek şunları aktardı:

* Ablamla konuştum ve onların Gaziantep’den buraya gelmelerini sağladım. Zaten o günden sonra zanlı, buna vesile olduğum için bana sürekli husumet besledi.

2 SAAT KALMIŞ

* Ablamın herhangi başka bir erkekle ilişkisi kesinlikle olmamıştır.

* Zanlının isim verdiği kişi benim iş yerimde çalışmakta ve ablamla hiçbir bağı bulunmamaktadır.

* Şahıs o kadar kıskanç bir insan ki, oğlunu bile eşinden kıskanıyordu.

* Olay günü de ablamı öldürdükten sonra zanlı bize kahvaltıya geldi. Ben ablamın işte olduğunu sanıyordum ama bize ‘rahatsız olduğunu, evde uyuduğunu’ söyledi.

* Yaklaşık 2 saat bizde kaldı ve sürekli bizimle tartıştı.

* Artık ablamla ilişkilerinin bittiğini, boşanacağını sonra kendisini öldüreceğini söyledi. Ancak zaten ablamı öldürdükten sonra bize gelmiş.

* Ben işe gittikten sonra ablamın öldüğünü öğrendim. Şahsın en ağır cezayı almasını istiyorum.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde işlediğini belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihine erteledi.

6 ÇOCUK PERİŞAN

Duruşma öncesi Mersin Kadın Platformu ile basın açıklamasına katılan Emine Demir’in annesi Cemile Demir ise “Kızımın ve torunlarımın hakkının aranmasını istiyorum. Kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum. Torunların ve kızım için adalet istiyorum. 6 çocuk kapıda kaldı. Anaları yok, babaları yok, evleri yok. 6 çocuk perişan ve mağdur oldu” diye konuştu.

Kadınlar “Yaşamak İstiyoruz”, “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “6284 Sayılı Yasayı Uygulayın” şeklinde pankartlar açtı.

BİNLERCE KADINDAN BİRİ

Platform adına açıklama yapan Zübeyde Akpınar, Emine Demir’in bu ülkenin, toplumun, yöneticilerin koruyamadığı binlerce kadından biri olduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddet ve istismar vakalarında sanıkların tutuklu yargılanması gerektiğini anlatan Akpınar, şöyle devam etti:

* Dava süreçlerinde faillere ceza indirimleri, iyi hal indirimleri gibi indirimler uygulanmamalıdır.

* Tahrik indirimleri, iyi hal indirimleri kadına yönelik şiddetin, istismarın, kadın cinayetlerinin artmasında etken olmakta, failleri teşvik etmektedir.

Kadını şiddetten, çocukları istismardan koruyabilecek tek yasa olan 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi erkekler mağdur oluyor diye uygulamayarak ve ortadan kaldırmaya çalışarak her fırsatta kadını yok sayan cinsiyetçi, ayrımcı söylemleri ile şiddeti besleyerek kadına yönelik şiddetle ve istismarla mücadele edemezsiniz.