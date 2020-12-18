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Eski AKP milletvekili Aydın Ünal’dan şok açıklama: Pelikan artık yeni FETÖ’dür

Aydın Ünal, Pelikan grubu için “Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren örgüt” dedi.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 05:18, 18/12/2020
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Eski AKP milletvekili Aydın Ünal’dan şok açıklama: Pelikan artık yeni FETÖ’dür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, kamuoyunda “Pelikancılar” adıyla bilinen grupla ilgili ağır suçlamalarda bulundu.

“KİRLİ İŞLER ÇEVİRİYOR”

Aydın Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Adını anmaya değmez bir müfterinin iftirasına kısa cevabımdır: Pelikan Örgütü ile mücadeleye 2016 yılı başında milletvekili iken başladım; listeye yeniden girmemeyi açıkça göze alarak, aşağılık itibar suikastleri altında bu tehlikeye ısrarla ve inatla dikkat çektim, çekiyorum.

* Pelikan Örgütü, Cumhurbaşkanını savunan değil, onun arkasına saklanarak, Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür.

* Erdoğan ve AK Parti'yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiseler de bunu zaten ispat etmiştir. Pelikan yeni FETÖ'dür.

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na karşı ‘Pelikan Bildirisi'ni yayınlamıştı. Bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:05:00,