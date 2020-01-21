Eski AKP’liden, AKP’li belediyeye karşı eyleme destek

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni çöp depolama alanının Kandıra ilçesinde cezaevi mevkisinde yapılacağını açıkladı. Tesisin ilçelerine yapılmasını istemeyen Kandıralılar, İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği‘nin organize ettiği eylemde bir araya gelerek seslerini duyurdu.

“KANDIRA SİYASETTEN DAHA ÖNEMLİDİR”

Eylem yapan Kandıralılara, İYİ Parti İl Başkanı Şahbaz Yıldız, CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Acurman ve iki partinin temsilcileri destek verdi. Eyleme, daha önce “Kandıra siyasetten önemlidir” diyen eski AKP İzmit İlçe Başkan Vekili Erdoğan Şentürk de katıldı.

“BİZDEN DAHA FAZLASINI İSTEMEYİN”

Kandıra’daki eylemde sağanak yağışa rağmen katılım oldukça büyük oldu. Bölge sakinlerini temsilen bir konuşma yapan Pirceler Muhtarı Erol Sert, kızgın olduklarını ve ciddiye alınmak istediklerini ifade etti. Sert, “Bölge halkı taş ocakları için zaten fedakarlık yapmıştır. Bizden daha fazlasını istemeyin” dedi.