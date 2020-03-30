Eski bakanlardan Halil Çulhaoğlu ve eşi corona virüsüne yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını 11 Mart’tan beri Türkiye genelinde de görülmeye başlandı. Dün itibarıyla 9 bin 982 vaka tespit edilirken, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu’nun da testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

“TEMAS ETTİĞİM KİŞİ GEÇEN HAFTA ÖLDÜ”

İzmir’in Tire ilçesinde eczacılık yapan Halil Çulhaoğlu yaptığı açıklamada, birakç gün önce corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden bir vatandaşın, 20 Mart tarihinde eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek virüsün kendisine bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini söyledi.

Çulhaoğlu, “Şu anda eşimle birlikte evde tedavi altındayız. Doktorumuz ilgileniyor, ilaçlarımızı içiyoruz ve dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. ‘Bana bulaşmaz demeyin’, evden kesinlikle çıkmayın” diye konuştu. (İHA)