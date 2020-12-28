Eski CHP ilçe başkanının beş yıl hapsi isteniyor

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A.’nın 20 yaşındaki D.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, 2021 yılının Şubat ayında hakim karşısına çıkacak.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU

G.Ö.A.’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, CHP üyesi olan genç kızın, 15 Mart 2020’deki il gençlik kongresiyle ilgili taleplerini kabul etmediğini söylediği için kendisine sinirlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. D.A.’nın şikayeti nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen şüpheli, suçlamaları inkar etti. İddianamede soruşturma dosyasındaki delillerin, şüpheliye isnat edilen sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi. (DHA)