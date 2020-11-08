Eskişehir Belediyesi aile içi şiddet uygulayanın iş akdini sonlandıracak

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketlerinde daimi işçi olarak istihdam edilen, ancak 3 yıla yakın süredir kararnamedeki haklar dışında herhangi bir haktan faydalanamayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi emekçileri, belediye ile Belediye-İş sendikası arasında imzalanan sözleşme ile hem ekonomik olarak hem de sosyal haklar açısından güçlendirildi. Sözleşme kapsamında birinci yıl tüm sosyal haklar dahil yüzde 32 civarında zam almış oldular.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3 BİN 500’E ÇIKARILDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş arasındaki görüşmeler sonuçlandı ve Eskişehir’in daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir kent olması için büyük emekler veren belediye şirketi olan Espark emekçileri, ekonomik ve sosyal haklar açısından masadan yüzü gülerek kalktı.

Sözleşme imza törenine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek ile belediye görevlileri katıldılar. 3 bine yakın işçi adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Belediye-İş Sendikası ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arasındaki son toplantıda imzalar atılarak en düşük maaş yaklaşık 3 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Sözleşmenin 1 Temmuz 2020’den geçerli olmak üzere 2 yıllık imzalandığını ve işçilerin birinci yıl sosyal haklarla birlikte yüzde 32, ikinci yıl ise yüzde 15 zam alacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadın personelin izinli sayılacağını belirttiler. Doktor raporu ile sigara bıraktığı belirlenen personele 5 gün izin verileceğini belirten yetkililer, tüm emekçilerin Temmuz-Kasım arasındaki haklarını da alacaklarını ifade ettiler.

AİLE İÇİ ŞİDDET UYGULAYANIN İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILACAK

Aile içi şiddete toplu sözleşme kalkanı uygulandığına dikkat çeken yetkililer, aile içi şiddet uygulayan personelin iş akitlerinin disiplin kurulu kararıyla fesih edileceğine dikkat çektiler. Belediye emekçilerinin KHK’dan kaynaklı 3 yıla yakın süredir çok düşük zamlar alabildiğini belirten Belediye-İş yetkilileri ise, emekçilere hakkını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ve görüşmelere katılan tüm belediye bürokratlarına teşekkür ettiler.