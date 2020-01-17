Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı' girişimcilik eğitimlerine katılan Yüksel, yaklaşık 1,5 yılda üzerinde 7,5 inç ekranı olan ‘Powerbag Akılı Çanta' üretti.

Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladığı çantaları için yatırımcı desteği arayan fikir sahibi ve firmanın kurucusu Aydın Yüksel, sermaye gruplarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK 1,5 YIL SÜRDÜ

Sosyal hayattaki bazı problemleri çözmek için yola çıktıklarını anlatan Aydın Yüksel, akıllı çanta fikrinin aklında 1 dakika şekillendiğini ancak hayata geçirilmesinin 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.

Mağazasına gelen bir kadın arkadaşının anlattıklarından etkilenerek böyle bir proje hazırladığını kaydeden Yüksel, “Mağazamıza ziyarete gelen bir arkadaşım kolundaki akıllı saati gösterdi. Ben telefonla aradığımda ismim görünüyordu. Ne gerek olduğunu sordum, arkadaşımda büyük kolaylık olduğunu ve telefonu çıkarmadan arayanı gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine kadınların yaşadığı bir problem olarak gördüm. Eskişehir'de 12 yıldır çanta satışı yapıyoruz. Kadınlar telefonlarını çantalarında taşıdığı için, telefon çaldığında yaşadığı telaş aklıma geldi. Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladık” dedi.

“ÇANTA ÇOK GÜZEL VE BAŞARLI”

Anadolu Üniversitesi'nin ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı' girişimcilik merkezinde çantaların ilk prototiplerini görerek inceleyen İrem Göksu, çok başarılı bir tasarım olduğunu söyledi.

Günde 3-4 defa cep telefonunu şarj eden ve gelen iletileri göremediği için akıllı saat kullandığını ifade eden Göksu, “Çanta çok güzel ve başarılı. Çantamda olan telefonda sesini duyamadığım, iletileri göremediğim için akıllı saat almıştım. Bunları yapıyor bir de telefonu şarj ediyor. Gün içerisinde telefonumu 3-4 kez şarj eden biriyim, çok mantıklı ve başarılı buldum. İletileri hemen görmem, çantanın da titreşime sahip olması çok güzel” dedi. (DHA)