Esnaf, Akşener’e ekonomiyi böyle özetledi: 10 senede kazandığımı bu sene geri verdim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleştirdiği Yozgat ziyaretinden bir esnafla olan diyaloğunu paylaşarak, “Bizim meselemiz bir memleket meselesidir” dedi.

Akşener’in Yozgat ziyaretinde konuştuğu kuruyemiş esnafı, “10 senedir kazandığımı bu sene geri verdim. Bisküviyi dolarla mı satalım? Türk parasının bir kıymeti kalmadı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Durum vahim. Bir tane memnun olan esnaf yok” diye konuştu.

Akşener, esnafın bulunduğu muhit için kendisine Yozgat’ın diğer ilçelerine göre ekonomik olarak canlı bir yer olduğunun söylendiğini belirterek, “Burası böyleyse yandı yani” dedi.

Esnaf ise, “Başkanım şöyle söyleyeyim. Babam emekli, bin 650 lira maaş alıyordu. 2 sepet market alışverişi yapıyordu. Şimdi bir poşeti doldurmuyor bir ayda nasıl geçinecek? Vaziyet bu” diye yanıt verdi.

“BİZİM MESELEMESİZ BİR MEMLEKET MESELESİ”

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “Bizim meselemiz; 10 senede kazandığını 1 buçuk senede kaybeden esnaf kardeşlerimiz, 1650 liraya iki sepet alışveriş yapamayan emeklilerimiz, ‘Dertlerimizi anlatmayı bırakma’ diyen milletimizdir. Bizim meselemiz bir memleket meselesidir” ifadelerine yer verdi.