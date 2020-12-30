CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, aşı tedarikinde aracı firma tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca'nın, “Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız, üretici firmadır. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye'deki temsilcileri olan Keyman İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır” açıklamasına yönelik konuşan Öztunç şunları söyledi:

“SÜRECİ ŞEFFAFLIKLA YÖNETSE HİÇBİR SORUN OLMAYACAKTI”

“Bir Covid süreci yaşıyoruz, pandemi süreci yaşıyoruz. Covid süreci Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın toplumu aldatma huyuna sahip olduğunu herkese gösterdi. Önce maske ile aldattı ardından hasta sayısı, vaka sayısı, ölüm sayısı, son olarak aşı konusunda toplumu kandırdı. Çin'den gelecek olan ‘Aşı ile ilgili hiçbir aracı firma yok, Devlet Malzeme Ofisi doğrudan alıyor' demişti ama dün gece yaptığı açıklamada gördük ki bir lojistik firması işin içinde.

Sorun bir lojistik firması olup olmaması değil, sorun Sayın Bakanın şeffaf olmamasıdır. Başından beri şeffaf olsa, süreci şeffaflıkla yönetse hiçbir sorun olmayacaktı. Muhalefet sıkıştırınca, konu gündeme gelince, bir lojistik firmasından Sayın Bakan söz etti. Firma ne kadar kazanacak, bu aracılık işinden bu firmanın kazancı ne olacak? Sayın Fahrettin Koca, bütün sağlık politikasını aldatma üzerine kurmuş. Bilim Kurulu daha ne zamana kadar bu duruma sessiz kalacak?”