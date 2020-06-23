Fatih Mehmet Maçoğlu kaç yaşında? Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu’nun hayatı…

Tunceli, Ovacık doğumlu olan Mehmet Maçoğlu corona virüsüne yakalandı. 2014-2019 yılları arasında Ovacık belediye başkanı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden aday olarak seçilen Maçoğlu 51 yaşında. İşte hayat hikayesi…

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Ovacık, Tunceli’ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO’da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 ‘da Konya’nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli’nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı. 2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babasıdır.

2014 Yerel Seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli’nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı olmuş ve kazanmıştır.

Rakibi bir önceki belediye başkanı Mustafa Sarıgül (BDP) 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçimleri kazanmış ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2013 yılı Temmuz ayında çözüm süreci ve anayasa yapım sürecindeki tutumunu protesto etmek için istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi’ne geçmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde ise ne CHP ne de BDP kazandı: Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi’nden aday olmuş ve %36,1 oy alarak Türkiye Komünist Partisi’nden belediye başkanlığı kazanan ilk kişi olmuştur.

Maçoğlu devlet hazinesine ait 650 dönüm araziye nohut, kuru fasulye ve patates ektirmiş, yaptığı açıklamada ise elde edilen gelirle ilçedeki yoksul ailelere yardım ettiklerini ve 78 öğrenciye aylık 200 lira burs sağladıklarını söylemiştir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Komünist Başkan lakabıyla tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli’nin yeni Belediye Başkanı seçildi. Fatih Mehmet Maçoğlu Türkiye’nin ilk TKPli İl Belediye Başkanı oldu.