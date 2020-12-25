Fatih tablosu soruşturması vatandaş ihbarı üzerine başlatıldı

Londra'da düzenlenen bir müzayededen 25 Haziran 2020 günü 7.9 milyon liraya satın alınan Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal tablosu İstanbul'a geri döndü.

6 Ekim'den aralık ayına kadar İBB Başkanlık binasında sergilendi. Tablo satın alındıktan sonra sahte olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık çalışma dönemini değerlendirdiği toplantıda tablo ile ilgili sıcak bir gelişmeyi paylaşarak tablonun sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İmamoğlu “Valilikten bazı sorular gönderildi. İhbar edilmiş. Bizden cevaplar isteniyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız; cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bunlar boş işlerdir umarım bazı kurumlarımız Kanal İstanbul sürecindeki gibi boş işlerle uğraşıp kendilerini yormazlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum” dedi.

VALİLİK KARAR VERECEK

Edinilen bilgiye göre inceleme, tablonun satın alınmasıyla ilgili vatandaş şikayeti üzerine başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı'na gönderdiği yazıda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebi bulunduğu belirtilerek iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istendi.

Valilik yaptığı ön incelemenin ardından soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verecek.

VATANDAŞ İHBARI: TEKRAR ÇALMAYACAKLARI NE MALUM?

Valiliğin, İBB'ye gönderdiği yazının eklerinde vatandaşın ihbar dilekçesine de yer verildi. Şikayet dilekçesinde oldukça ilginç ifadeler yer aldı.

Dilekçede İngilizler'in tabloyu 1922 yılında Türkiye'den çaldığı iddia edilerek “İngiltere Fatih Sultan Mehmet tablosu dışında önceki yıllarda da milyonlarca lira karşılığında bizden çaldığı tabloları bize satmıştı. Tekrar çalmayacakları ne malum? Ayrıca bu tablonun sahte mi gerçek mi olduğu Türkiye'den giden sanat uzmanlarınca kontrol edildi mi? Bir kopyasını da vermiş olabilirler. Corona virüsten dolayı zarar gören ekonomilerini bizi sömürerek düzeltmeye çalışıyorlar. Gönderdiğimiz tonlarca bedava sağlık malzemesi ve İngiliz corona virüs hastalarını tedavi edip gönderdiğimiz için hiç olmazsa bizden çaldıkları bize ait olan sanat eserlerimizi jest olarak bize bedava sunmalıydılar” denildi.

“FİYAT YÜKSEK GÖSTERİLMİŞ OLABİLİR”

Dilekçede İmamoğlu'nun Kültür ve Sanat Bakanı değil belediye başkanı olduğu ifade edilerek “Kendi parasıyla bir tablo almaya karar verebilir ama İBB'nin parasını bu amaçla kullanamaz. Bu görevin kötüye kullanılmasıdır. Kaldı ki burada yolsuzluk da olabilir. Fiyatı yüksek göstererek haksız kazanç elde etmiş olabilirler” denildi.

“O KİŞİNİN İNGİLİZ İSTİHBARATINA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Dilekçede başka bir ihbar daha yapılarak “2019 senesi Kuleli Yakamoz Restaurant'ta çalışan Seyit sanırım soyadı Yılmaz, Beşiktaş Çarşı'da aktif …. cep numaralı kişinin İngiliz istihbaratına çalıştığını düşünüyorum. Lütfen ülkemiz adına bağlantılarını araştırın” talebinde bulunuldu.

“SEÇİMDEN ÖNCE İNGİZİLİZ İSTİHBARATA OPERASYON YAPTI”

31 Mart 2019 seçimlerinden bir ay önce İstanbul ve Ankara'da İngiliz istihbaratının operasyon yaptığını dile getiren ihbarcı vatandaş dilekçesinde şunları kaydetti:

* İşbirlikçileriyle görüşüp seçime müdahale ederek CHP'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını sağladılar. Bu şekilde hükümetin gücünü kırmak istediler.

* MİT içinde de birkaç adamlarıyla görüştüler. Hem CHP'ye hem AKP'ye oynuyorlar ve her ikisini de kullanarak Türk halkını soyuyorlar.

* İngiliz ve Amerikalılar sosyal medyadan; bankadan tüm paranızı çekin, parala el konacak, coronadan en fazla insan İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ölecek, bir de deprem vuracak diyor, Türklere ‘utanın kendinizden pissiniz' diyor zekamızla dalga geçiyorlar.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete kabadayı misali konuşarak hakaret ediyorlar. Kendilerine güvenseler, yeterli olsalar bu tür yollara başvurmazlardı. Lütfen önleminizi alın.