FETÖ’nün Almanya’daki finans ayağı bir bir çözüldü

FETÖ'ye mali kaynak sağlayan yapılanmada ünlü iş adamları ve eski asker F.D. yer alıyor. Emniyet arama ve yakalama kararlarının listelerine göre, listenin başında, “Pensilvanya'ya da gittiği” belirtilen üç isim var. A.K. ve U.K. adlı iki kardeş, arama listesinin en tepesinde.

FETÖ İMAMLARI DA VAR

Hakkında “FETÖ'ye maddi kaynak sağlamak ve üst düzey görevlisi olmaktan soruşturma” açılan eski asker F.D., mobilya işine girdi. A.D. ve M.D. adlı kardeşlerin ise sermayeyi FETÖ'den alıp nakliye işi yaptığı öne sürüldü. FETÖ'nün finans ayağının yurt dışı bölümünün bir kısmı netleşirken, listede Türkiye ve Almanya bağlantılı iş yapanların yanı sıra, FETÖ'nün okullarının ve dershanelerinin tapularının üzerinde olduğu kişiler, FETÖ yöneticileri ve imamları, FETÖ'yle bağlantısı olduğu kesinleşen başka isimler de yer alıyor.