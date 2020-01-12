Son dakika: FETÖ’nün ‘siyasi ayağını araştırma önergesi’ Meclis’e sunuldu

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na FETÖ/PDY’nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu.

Araştırma önergesinde, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu vurgulandı. FETÖ’nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir görev olduğu belirtildi.

TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY’nin15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulduğu hatırlatılarak, önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

YARGI FETÖ’NÜN KONTROLÜNE VERİLDİ

* Darbe girişimi, FETÖ’nün halkımıza, yönelmiş en büyük saldırısı olmakla birlikte ülkemize vurduğu tek darbe değildir. Ergenekon, Balyoz ve diğer kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademeleri FETÖ’nün çıkarına olacak şekilde biçimlendirilmiştir. Örgütün başının, “İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullandırmak lazım” dediği 2010 referandumu ile kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle bağımsız yargı tasfiye edilerek, HSYK, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi, FETÖ’nün kontrolüne verilmiştir.

KENT RANTLARI AKTARILDI

* Emniyetin kritik noktalarının neredeyse tamamına örgüt üyeleri yönetici olarak atanmıştır. Ülkenin tüm iletişimini dinleyebilecek ve izleyebilecek kurumlar FETÖ emrine verilmiştir. FETÖ, yazılı-görsel medya, eğitim, tıp, bankacılık, inşaat ve benzeri birçok sektörde bazı siyasilerin çok açık desteği ve kayırmasıyla büyütülmüş ve kamu kaynaklarıyla beslenerek devasa bir ekonomik güç haline getirilmiştir. Şehirlerde belediyeler eliyle yaratılan kent rantları FETÖ’ye aktarılmıştır.

SİYASETÇİLERDEN ÇOK AÇIK DESTEK ALDI

* FETÖ, kamu üst yönetimini bir ağ gibi sarmış, üniversite sınavı, kamuya personel alım sınavı ve benzeri şaibeli sınavlarla örgüt evlerinde yetiştirdiği gençleri kamunun en kritik noktalarında istihdam etmeyi başarmıştır. AKP'nin iktidardaki ilk 11 yılını koşulsuz bir şekilde destekleyen FETÖ'nün yazılı, görsel ve dijital medya kuruluşlarına, iktidardaki siyasilerin etkisi ve yönetimi altındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ilan, reklam ve benzeri yöntemlerle büyük miktarlarda kamu kaynağı aktarılmıştır.

* Bu medya kuruluşları da kendisine destek veren siyasileri açıkça desteklemişlerdir. Örgüt, darbeye hazırlık aşamasında bazı siyasetçilerden çok açık bir şekilde destek almıştır. FETÖ'nün siyasi ayağının bu desteği sağlayanlardan oluştuğu düşünülmektedir. FETÖ'nün halkımıza yönelik bu saldırıları bir anda gelişmemiş bunların öncesinde uygun bir siyasal, yasal ve ekonomik alt yapı oluşturulmuştur.



SİYASİ AYAĞIN YARDIMLARI İNKAR EDİLEMEZ



* FETÖnün devlete sızıp silahlı darbe yapma gücünü elde etmesinde, siyasi ayağının bu örgüte yaptığı yardımların rolü inkâr edilemez. FETÖ'nün bu kadar büyük bir askeri, siyasi ve ekonomik güce ulaşması örgüt içerisinde aktif çalışan bir siyasi kanada sahip olmadan mümkün olamazdı. TBMM'de grubu bulunan dört siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Araştırması Komisyonu kurulmuştu. Ancak çoğunluğu oluşturan iktidar partisi, komisyonun amacına uygun çalışmasını engellemek için her türlü çabayı göstermişti.

ARAŞTIRMA YAPILMASI ENGELLENDİ



* Komisyonun sürekli engellenen çalışmasıyla bile FETÖ yapılanmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması siyasi bir paniğe neden olmuş komisyon çalışmaları fiilen 9 Aralık 2016 tarihinde, resmen de 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Dolayısıyla darbe girişiminin yanı sıra FETÖ'nün siyasi ayağını da ortaya çıkarabilecek bir araştırma yapılması engellenmiştir.