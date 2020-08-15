Feyzioğlu’na yargı şoku!

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın 3 Kasım 2019'da sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu beklemediği bir kararla karşılaştı.

Feyzioğlu, Balkan'ın söz konusu tarihte sosyal medya hesabından (Twitter) kendisine yönelik, “Bu sözler TBB Başkanı sayın avukat Metin Feyzioğlu'na ait. Sayın Feyzioğlu basit yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı alan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz” diyen Balkan'ın bu sözlerinin ‘hakaret içerdiği' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

HAKARET DEĞİL NEZAKET DIŞI

Bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı inceleme sonunda, yerleşik Yargıtay kararlarına göre ‘basit yalancısınız' şeklindeki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını taşımadığı, rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde değerlendirildiği sonucuna vardı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın karar metninde de “Bu nedenle ortada somut bir suç unsuru bulunmadığından başkaca da bir soruşturma işlemi yapılmasına gerek olmadığını değerlendirmekle, şüpheli hakkında kamu adına ‘Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verildi” denildi.

“TBB BAŞKANLIK MAKAMI’NI İŞGAL EDEN”

Geçirdiği kalp krizi sonucu by pass ameliyatı olan ve birkaç gün önce taburcu edildiği evinde istirahat eden Antalya Baro Başkanı Polat Balkan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Balkan, paylaşımında; “TBB Başkanlık Makamı’nı işgal eden, tarihsel olarak bütün meşruiyetini yitirmiş ve iktidarın uzantısı haline gelmiş olan Metin Feyzioğlu’nun hakkımda yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına”karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.