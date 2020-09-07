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Fındık işçilerinin darp edilmesi olayında gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık işçilerinin darp edilmesi olayı ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan tahkikat sonucunda olaya karıştığı belirlenen iki kişi hakkında “Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından gözaltı kararı çıkmıştı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:00 -
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C. ve H.C. hakkında “tehdit” ve “yaralama” iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.C. ve H.C. ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Mardin'den Sakarya’nın Kocaali ilçesine çalışmaya gelen fındık işçileri ile bahçe sahibi tartışmaya başlamıştı.

Koşulların ağırlığını ve kendilerine yönelik tavrı kabul etmeyen işçiler, tartışma üzerine bahçe sahibi ve yakınlarının saldırısına uğramıştı.

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Son güncelleme: 19:01 07.09.2020
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