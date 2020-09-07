Fındık işçilerinin darp edilmesi olayında gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C. ve H.C. hakkında “tehdit” ve “yaralama” iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.C. ve H.C. ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Mardin'den Sakarya’nın Kocaali ilçesine çalışmaya gelen fındık işçileri ile bahçe sahibi tartışmaya başlamıştı.

Koşulların ağırlığını ve kendilerine yönelik tavrı kabul etmeyen işçiler, tartışma üzerine bahçe sahibi ve yakınlarının saldırısına uğramıştı.

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