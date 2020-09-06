Fındık işçilerinin darp edilmesiyle ilgili olarak savcılıktan iki gözaltı kararı!

Toplumda tepkilere yol açan olay, 4 Eylül günü Sakarya’nın Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre Mardin'den bölgeye gelen fındık işçileri ile bahçe sahibi tartıştı. Koşulların ağırlığını ve kendilerine yönelik tavrı kabul etmeyen işçiler tartışma üzerine bahçe sahibi ve yakınlarının saldırısına uğradı.

İKİ GÖZALTI KARARI

Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen iki kişi hakkında “Kasten yaralama ve tehdit” suçlarından gözaltı kararı alındı.

Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çıkan karar doğrultusunda iki kişiyi yakalama çalışmalarına başladı.

VALİLİK OLAYA YER VERMEMİŞTİ

Bu olayla ilgili ilk anlarda resmi bir şikayet olmadığı için Jandarma kayıtlarında herhangi bir evrak oluşmadı. Sakarya Valiliği'nin yazılı açıklamasında da bu olaydan ziyade 22 Ağustos'ta meydana gelen iki aile arasındaki miras kavgasına yer vermişti.

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