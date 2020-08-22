Flaş karar! Çakarlı araçla yol kesip dehşet saçmıştı

Olay, geçiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Arnavutköy, Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dadaş Aras, 06 GE 630 plakalı araçla İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeyken, peşinden gelen bir minibüs, çakar ve sirenle yol istedi.

Aras, yol vermekte biraz gecikince, minibüsteki sürücü sinirlenerek kornaya basmaya başladı. Kısa bir süre sonra Aras'ın aracının yanından geçen kişi camını açarak küfür etmeye başladı.

Dadaş Aras da karşılık verdi. Araçlar seyir halindeyken yaşanan küfürleşme sonrasında, çakar bulunan minibüsün sürücüsü Muhammet Enes Uysal, Aras'ın aracının önünü kesti. Dadaş Aras bu andan sonra yaşananları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

‘POLİSE VERSEN NE OLUR’

Görüntülerde, Dadaş Aras, aracından inerek minibüsün ön camındaki çakarı çekiyor ve ‘polise vereceğim’ diyor. Muhammet Enes Uysal, da küfür ederek, ‘polise versen ne olacak’ diyerek tehdit ediyor. Kayıt sırasında yaşadıklarını anlatan Aras, minibüs sürücüsünün kendisini polis olarak tanıttığını söylüyor.

5 BIÇAK DARBESİ

Bir süre sonra kayıt son bulduktan sonra Uysal, Aras'ın telefonunu almaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında, yanındaki bıçağını çeken şüpheli, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı.

Bıçaklanan Aras, saldırgandan kaçarak kendisini, olay sebebiyle duran bir otomobile atarken, saldıran araya giren vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Aras da, bindiği aracın sürücüsü tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülerek tedaviye alındı.

ÇAKAR İZNİ YOK

Dadaş Aras hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çakarlı minibüsün sürücüsü Uysal’ın yaklanaması için çalışma başlattı. Şüphelinin polis olmadığı ve plakasından yapılan sorgulamada, aracındaki çakarın da yasa dışı olarak takıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin babasına ait tekstil firması ve adreslerde arama yaptı ancak, bulumadı. Uysal’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

30 BİN LİRA

Hastanede ifadesi alınan Dadaş Aras, seyir halindeyken çakar yakan sürücünün önce yolunu kestiğini, ardından kendini polis olarak tanıttığını dile getirdi. Aras, daha sonra da şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradığını söyledi. Şüpheliden şikayetçi olan Aras'ın ayrıca şüphelinin, araçta bulunan 30 bin lira parasını, kontak anahtarını ve ruhsatını alarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

6 FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan Muhammet Enes Uysal’ın, bir tekstil firmasının sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. Savcılık, 6 farklı suç kaydı bulunan Uysal, hakkında yakalama kararı çıkartarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Polis, Uysal’ın ailesine ait tekstil firmasında ve evlerde arama yaptı. Ancak henüz bulamadı. Firari şüphelinin kullandığı çakarların da yasa dışı taktırıldığı ortaya çıktı. Hastanede ifadesi alının Aras, şüphelinin, aracındaki 30 bin lira, kontak anahtarı ve ruhsatını alarak kaçtığını söyledi.