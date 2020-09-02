Geçimini akreplerden sağlıyor… Elde ettiği sıvının litresi 10 milyon dolar

Haliliye ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, uzun yıllar uğraştığı akrep işini büyüterek, evlerinin altındaki depoda bir tesis kurdu.

Zehirinden serum elde edilen Androctonus Crassicauda akrep türünü tarla, ahır ve kerpiç evlerde yakalayan vatandaşlar, Ali Yılmaz’ı arayarak bilgi veriyor. Yılmaz, vatandaşların evlerinde kara akrebi yakalayarak tesiste üremelerini sağlıyor.

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon dolara alıcı bulduğunu ifade eden Yılmaz, kendisinin de yıllardır geçimini akrep satarak yaptığını söyledi.

“AKREP GÖREN BENİ ARIYOR”

Yılmaz, şunları söyledi:

* Kim evinde akrep görürse beni çağırıyor. Ben de gidip akrebi yakalıyorum. Sonra hayalim olan ve kurduğum tesise getirerek yetiştiriciliğini yapıyorum.

* Beyin tümürü, kanser tedavisi ve botoks gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden üretilen sıvının üretilmesine ön ayak oluyoruz.

* Burada yetiştirdiğimiz akrepleri, anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp satışını yapıyoruz.

“CORONA İLACI İÇİN DESTEK VERMEYE HAZIRIM”

* Yapılan bilimsel araştırmalarda akrebin bir damla zehrinde 150 protein olduğu söyleniyor. Bu proteinlerin genelde antibiyotik olarak kullanıldığı da bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş.

* 1 ay önce beni İtalya’dan aradılar. ‘Ülkenizde corona ile ilgili akrep zehrinden bir çalışmanız var mı?’ dediler. ‘Hayır’ dedim.

* Araştırılması gerektiğini, gerçekten de bu konunun üzerinde durulmasını dile getirdiler.

* Corona salgını için yapılacak akreple ilgili çalışmalarda ülkeme istediği desteği sağlarım. (İHA)