Gezi davalarında ne olmuştu?

2013 yılının Haziran ayında başlayan Gezi olaylarının ardından kamu davaları açılmış ve protestocular yargılanmıştı. Peyderpey yapılan yargılamalarda çıkan kararlar ise şöyle…

29 Nisan 2015: Gezi Parkı Davası’nda yargılanan, aralarında dönemin Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 26 sanık beraat etti. Hakim Onur Özsaraç, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan 13 yıla kadar hapisleri istenen Mücella Yapıcı, Ender İmrek, Ali Çerkezoğlu, Haluk Ağabeyoğlu ve Beyza Metin’in eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlerine hükmetmişti.

23 Ekim 2015: ‘Gezi Parkı Ana Davası'nda verilen kararda ise 255 sanıktan 244 sanık suçlu bulunmuş 2 ay 15 gün ila 1 yıl 2 ay 16 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmışlardı. 7 sanık beraat etmiş Dört sanığın da dosyası ayrılmıştı.

29 Aralık 2015: Kamuoyunda ‘Çarşı davası’ olarak bilinen, Gezi olaylarında ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ ettikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle suçlanan 35 sanığın yargılandığı davada karar çıkmıştı. ‘Hükümeti devirmeye teşebbüs’, ‘terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘polise direnmek’, ‘gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet’ suçlarından tüm sanıklar beraat etti.

18 Şubat 2020: Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu 1’i tutuklu 16 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme salonunda bulunan 9 sanık tüm suçlamalardan beraat ederken, ifadesi alınmayan 7 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay'ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” , “Yağma” , “mala zarar verme” , “kasten yaralama”, suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti. Heyet, kararında suçlamarın “somut ve kesin delile” dayanmadığını ifade etti.

Kararla birlikte Osman Kavala'nın tahliyesine hükmedildi.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti ayrıca, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handar Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Memet Ali Alabora hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararları kaldırılarak, ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi ve dosyayı ayırdı.