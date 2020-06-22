Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Giriş çıkış yasağı hangi şehirlerde devam ediyor?

Giriş çıkış yasağı başta seyahate çıkacaklar olmak üzere merak konusu oldu. Özellikle demokrasi yürüyüşü planı nedeniyle oluşabilecek salgın yayılımını önleme adına bazı illerde giriş çıkış yasağı uygulamaya alınmıştı. İşte giriş çıkış yasağı olan iller…

HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?

Geçtiğimiz günlerde Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) kararı almıştı. Giriş çıkış kısıtlaması Adana, Kocaeli, Bitlis, Mersin’de devam ederken; Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Van’da açıklanan gün sayısına göre sona erdi.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada; “İlimiz genelinde (polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde); kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresi ile açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları 13/06/2020 günü saat:00.01’den 27/06/2020 günü saat:00.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.” denildi.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

TBMM’nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven’in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden Anayasa’nın 84. maddesine göre milletvekilliklerinin düşürülmesi ve neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilindiğinden, bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde kişiler arası teması arttıracağı öngörüldüğünden;

Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı, bu vesile ile salgınının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla; muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılması, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park/bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem/etkinliklere hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13.06.2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15/06/2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmıştır.

Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin “C” bendinin ek paragrafı gereğince, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş/çıkışları 15/06/2020 günü saat 00:01’den 29/06/2020 günü saat 23:59’a kadar (15) on beş gün süreyle sınırlandırılmıştır,

Belirtilen konuyla ilgili olarak Adana il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) basın açıklamalarının yalnızca parti binalarının içinde veya önünde araç ve yaya trafiğini engellemeden 50 kişiyi geçmeyecek sayıda sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla düzenlenebileceği, bunun dışında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66. maddesi gereğince 15/06/2020 günü saat 00:01’den 29/06/2020 günü saat 23:59’a kadar (15) on beş gün süreyle Adana Valiliğinin 14/06/2020 tarih 2020/365 sayılı Olur’u ile yasaklanmıştır.

BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 16.06.2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren 15 gün süreyle ilimiz genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

1- Eylem/etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması,

2- Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine,

3- Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

4- Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine, Yukarıda alınan kararlara ilişkin olarak Kaymakamların koordinasyon, gözetim ve denetiminde; kolluk kuvvetlerince konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15/06/2020