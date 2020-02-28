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Göçmenler otobüslerle göç idaresinden ayrıldı

Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Aydın'da bulunan mülteciler sınırı geçmek için otobüslerle Göç İdaresi'nden ayrıldı.

08:19 -
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Göçmenler otobüslerle göç idaresinden ayrıldı

Suriye rejim güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz.” sözleri ile doğruladığı kararın ardından Aydın’da bulunan mülteciler Göç İdaresi’nden ayrıldı.

Aydın Göç İdaresi’nde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın’dan ayrıldı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara yansıdı. (İHA)

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AKP Avrupa aydın Edirne Ömer Çelik rejim saldırı Suriye Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 08:27 28.02.2020
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