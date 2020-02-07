Gözlem noktaları için operasyon hazırlığı

TSK'ya ait 3 gözlem noktası da daha önce kuşatılmıştı. Rejim güçleri, toplam sayısı 12 olan Türk gözlem noktalarının gerisine çekilmezse operasyon ihtimali güçlenecek.

KUŞATMA KALDIRILACAK

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Kuşatma altındaki gözlem noktalarımıza bir saldırı olmaz ama kuşatmanın kaldırılmaması halinde TSK'nın bölgeye yönelik operasyonu gelir'' dedi. Üs bölgeleri biçiminde konuşlanan 12 gözlem noktası, kalın duvarlarla çevrili ve askerin her türlü silah araç ve gereci bulunuyor. TSK, çevresinde Rus askeri polisinin de bulunduğu gözlem noktalarına, araç gereç ve personel takviyesi de yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da “Maarat el Numan'ın el değiştirmesi, Şam'ı Halep, Hama ve Lazkiye'ye bağlayan M-5 otoyolunun, rejim kontrolüne geçmesi anlamına geliyor'' açıklamasını yaptı. Toprak'ın SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirme şöyle:

“İdlib'de Rusya destekli Suriye ordusunun saldırıları hızlandı. Stratejik bölge ve yerleşim birimlerini ele geçirerek hayati önemdeki M5 otoyolunu kontrolüne alma noktasına gelindi. Bu da İdlib'den Türkiye'ye yönelik göçü ve mülteci akınını hızlandırdı. 12 gözlem noktamızın işlevi azaldı ve rejim güçlerince kuşatılıyor. Suriye'de gelinen nokta, Putin'in, Türkiye üzerinde Şam rejimiyle diyalog ve normalleşme baskısını artıracağını gösteriyor. Rusya, bu yolla Türkiye'yi, Suriye'nin yeniden inşası sürecine katarak, yeni kurguda yanında tutmayı, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da ise varlığını güçlendirmeyi planlıyor.”