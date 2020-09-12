Gülistan Cantemur’un ölümünde skandal iddia: Ambulans gelmedi, ilaç verip eve gönderdiler

Elazığ'da yaşayan Ramazan Cantemur, corona virüsüne yakalanan 30 yaşındaki yeğeni Gülcan Cantemur'un durumu ağırlaşması üzerine yeğenini ambulansla, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırmak için 112 acil servisi aradı.

İddiaya göre Ramazan Cantemur’un defalarca aradığı 112 acil servisi ambulans göndermedi. Bunun üzerine yeğenini kendi aracıyla hastaneye götüren Cantemur, hastanedeki doktorların yeğenine ilaç vererek eve gönderdiklerini ve ertesi gün de yeğeni Gülcan Cantemur’un hayatını kaybettiğini öne sürdü.

“YEĞENİM BUGÜN YAŞIYOR OLABİLİRDİ”

Olayda ihmal olduğunu iddia eden Ramazan Cantemur, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı;

* Bugün 9.30 civarında corona virüsü olan yeğenim Gülcan Cantemur'u kaybettik, çok üzgünüm. Defalarca 112'yi aramamıza rağmen gelmediler. Acil servisi aradım gelmediler. Sağlık Müdürlüğü'ne defalarca gittim sonuç alamadık.

* Bundan bir gün önce yeğenimi kendi aracımla hastaneye getirmeme rağmen ilaç yazıp gönderdiler. Kız ayakta bile duramıyordu, yatırmadılar. Oradaki doktor ise ortopedi doktoruydu. ‘Ben anlamıyordum' dedi.

* Yeğenim dün hastaneye yatırılmış olsaydı bugün yaşıyor olabilirdi. Hastaneden eve gönderdiler bir gün sonrada öldü. Karşımıza bir yetkili çıkmıyor.

* İki yeğenim daha corona virüsü tedavisi görüyor. Biz onlar için de endişeliyiz. 112'yi aradık gelmiyorlar. Yetkililer biran evvel çare bulsunlar. Yazık günah insanlara”

SÖZCÜ muhabirinin iddialar üzere telefonla aradığı Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise, aramalara cevap vermedi.