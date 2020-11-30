Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 331 gündür haber alınamıyor.

Soruşturma kapsamında Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un babası olan Engin Y. açığa alınmıştı.

Alınan bilgiye göre, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak gerekçesiyle 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açıldı.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Polis memuru Engin Y. hakkında açılan kamu davasını doğrulayan ve soruşturmanın selameti açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şunları söyledi;

*Kardeşim Gülistan Doku'nun olmayışının 331'inci günü. Baş şüpheli Zaynal Abakarov'un babası Engin Y., Gülistan Doku soruşturmasının evraklarını sosyal medyada paylaşmıştı.

*Ya onun üstündeki amiri ona belgeleri vermişti ya da o bir şekilde o belgelere ulaşmış ve yaymıştı. Bu olay sonrasında şikayetimiz üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belgeleri ele geçirmek ve yaydığı gerekçesiyle kamu davası açıldı.

*Bu kişi hakkında dava açılmasına çok mutlu oldum. Bu Gülistan Doku soruşturmasında çok önemli bir gelişme. Çünkü 331 gündür bir arpa boyu yol almamıştık.

*Ben eminim ki Engin Y. ve ailesi sorgulandığında kardeşim Gülistan Doku'nun akıbeti belli olacaktır. Hukuk ve adalet adına atılan en ufak bir adımın bir aileyi ne kadar mutlu ettiğini bilse yetkililer daha fazla çaba sarf edeceklerdir bundan da adım gibi eminim.

*Bu kamu davasının bir sonuç bulmasını istiyorum. Kim olursa olsun herkesin adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Üstelik bir devlet memuru bir vatandaşın kişisel evraklarını neden paylaşır niye intihar algını oluşturmaya çalışır?

*Bizim istediğimiz tek bir şey kızımızın bulunması ve faillerinin adalet önünde cezasının verilmesini talep ediyorum.

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