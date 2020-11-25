Gümüşhane’de, 729 konut heyelan bölgesine yapılacak iddiası

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi bulunan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015 yılında tamamlandı. Ancak bir süre sonra hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştu.

Yapılan araştırmada hastane zemininde heyelan riski olduğu ortaya çıktı. Şimdi de kent merkezindeki Mornut mevkiinde AKP’li Belediye tarafından GÜMSAŞ A.Ş’ye 729 konut ve 65 işyeri yapımına Eylül ayında kurban keserek başlandı. Ancak CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, bölgenin tıpkı hastane gibi heyelan alanı olduğunu ileri sürdü.

RUHSATSIZ YAPIMA BAŞLADILAR

GÜMSAŞ şirketinin başlatmış olduğu konut projesinin ruhsat alınmadan başlatıldığı belirten Ağaç, “Bu ilde ruhsatsız bir inşaatın üstelik belediye eliyle başlatılmış olması kabul edilemez. GÜMSAŞ, ihale yapmadan ya da usulüne uygun davranmadan işi Trabzon merkezli bir şirkete verilmiş.

Cumhurbaşkanının Gümüşhane ziyaretinde ‘Artık dikey yapılaşmayı bitirin, yatay yapılaşmaya gidin. Yani yüksek katlı bina yapımını sonlandırın’ sözlerine rağmen, dikey yapılaşma bu ilde devam ediyor ve bu projede olduğu gibi bu talimat; bizzat bu işi denetlemesi ve planlaması gereken Belediye tarafından ihlal ediliyor” diye konuştu.

HEYELAN BÖLGESİNE YAPILIYOR

Belediye şirketinin konutların satışına başladığını açıklayan Başkan Bedri Ağaç, “Bu alan daha önce heyelan sebebi ile kaymış bir bölge olup, projeleri bitmeden inşaata başlamak deprem riskinin bu kadar yüksek olduğu bir bölgede telafisi imkânsız sıkıntılar ortaya çıkaracaktır.

Belediye Başkanlığı GÜMSAŞ eliyle, tamamen kanunların dışında, özel bir müteahhit gibi davranıyor. Yine burada ruhsatsız proje üzerinden konut ve işyeri reklamı ve satışları yapılıyor. Bu belediye CHP'li veya muhalif olsaydı, elli defa müfettiş görevlendirilir, yetkili makamlar resen soruşturma başlatır hatta kayyuma bile gidilirdi” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN İŞİ RUHSATSIZ OLAMAZ

Mordut mevkiinde yine GÜMSAŞ marifetiyle 729 konut ve 65 işyeri için hafriyat çalışmaları hakkında iddiaları yanıtlayan Belediye Başkanı Ercan Çimen, “729 konut sahasında hafriyat çalışmaları devam ediyor. Ruhsat işlemleri de devam ediyor. Gümüşhane Belediyesinin işi ruhsatsız olur mu? Önemli olan burada bu projeyi beklerdim ki sosyal konutlarda destek olunsun. Vatandaşın, halkın kazançlı çıkacağı noktada destek olmasını beklerdim. Her zamanki muhalefetini yapıyorlar. 3 yıl içerisinde bitireceğiz. Birkaç bankayla anlaşık 60 ay sıfır faizle vereceğiz” diye konuştu.