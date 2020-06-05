Hafta sonu sokağa çıkma yasağı iptal mi oldu? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı için Erdoğan’dan açıklama!

Uzun süredir uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının bu hafta da uygulanacağı dün yapılan açıklamayla duyurulmuştu ancak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla yasağın uygulanmayacağını bildirdi. Vatandaşların merak ettiği soru olan “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?” sorusu bu şekilde cevap bulmuş oldu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Dün gece yapılan açıklamayla sokağa çıkma yasağı olacağı duyurulmuş olsa da bugün gelen açıklamayla yasak iptal edildi. Bu hafta sonu Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

CUMHURBAŞKANI’NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Erdoğan, “Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.” dedi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum” ifadesini kullandı.