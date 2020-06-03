Hafta sonu yasak olacak mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye, 1 Haziran itibariyle corona virüsü normalleşme adımlarını hayata geçirdi. Uzun süredir kapalı olan birçok işletme tekrardan açıldı, seyahat yasağı kaldırıldı ve şehir içi ulaşımda uygulanan yüzde 50 doluluk tedbiri iptal edildi. Bu kapsamda, vatandaşlar hafta sonu yasak olup olmayacağını merak ediyor. İşte ihtimaller…

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA TWEETİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ‘Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz' açıklamasında bulundu. Bakan Koca'nın attığı bu tweet, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak olarak yorumlandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bazı işletmelerin yeniden açılması ve seyahat kısıtlamasının kaldırılması gibi normalleşme süreci kapsamında geçtiğimiz hafta adımlar atıldı. 1 Haziran itibariyle yeniden başlayan süreçte sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kararın en geç Perşembe gününe kadar yapılacak kabine toplantısından sonrası duyurulması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YASAK OLABİLİR?

Bilindiği gibi son uygulanan ve 30-31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde uygulanmıştı. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilirse yine 15 şehri kapsayacağı düşünülüyor.