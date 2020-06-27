Halksız, üyesiz, örgütsüz “İktidar Kurultayı” olmaz

“Bu yanlış düzen”

“CHP kurultayının seçim dışında bir gündemi olmayacak mı?” diye soran Umut Oran, “Halksız, üyesiz, örgütsüz, ‘iktidar kurultayı' olmaz. Sadece yönetici seçimi için toplanan kurultaydan iktidar çıkmaz” dedi. Oran, kurultay delegeliği gibi çok önemli bir makamın bu yanlış düzen yüzünden 2 yılda bir Ankara'da oy kullanan ve başka hiçbir konuda fikri sorulmayan bir üye noktasına düşürüldüğünü vurguladı.

Parti tabanında tepkilerin büyüdüğünü belirten Oran şu uyarıda bulundu: “Rejimin bile değiştiği bir ortamda tüm ömrünü CHP'ye vermiş pek çok insan umudunu kaybederek partiyle 1999'da olduğu gibi hesaplaşmak istemektedir. Her bir Cumhuriyet çocuğunun olduğu gibi, benim de tek umudum, bir an evvel kronik hale gelen yanlışlardan vazgeçilmesi ve CHP geleneğine yakışır adımların atılmasıdır.”