Hastanede corona skandalı!

Covid-19 vakalarının çokluğu ile gündemden düşmeyen Şanlıurfa'da kelimenin tam anlamıyla bir sağlık skandalı yaşandı. Yapılan test sonuçları pozitif çıkan Akyüz ailesinin Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşadıkları, ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Yaşlı ve hasta annesi Zehra Akyüz'ün Covid-19 nedeniyle hastaneye kabul edilmesi için refakatçi zorunluluğu getirildiğini, ancak ailede test sonucu pozitif olmayan kimse olmadığı için çözüm bulunamayınca, başka bir mahallede yaşayan evli ablalarını refakatçi yaptıklarını, onun da üç gün içinde hastalandığını söyleyen Mehmet Akyüz, yaşananları Sözcü Muhabirine anlattı.

AİLENİN TÜMÜ POZİTİF

Mehmet Akyüz, annesinin hastaneye kabul edilmesi için kendilerinden refakatçi getirmelerinin istendiğini belirterek, “Annem ve üç ağabeyimin testi pozitif çıktı. Durumları kötüleşince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon bölümüne kaldırıldılar.

Annemi aldıkları yerde yatanların tümü COVID-19 hastası. Bizden hasta olmayan bir refakatçi istediler. Bizim ailede coronalı olmayan kalmadı, kimi getirebiliriz diye sordum, ‘ya bir refakatçi getirin ya da annenizi buradan alın' dediler” şeklinde konuştu.

SAĞLIK İL MÜDÜRÜNDEN SKANDAL YANIT ÜZDÜ

Tüm bunlar yaşanırken durumu anlatmak için Şanlıurfa Sağlık İl Müdürü Dr. Emre Erkuş'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Akyüz, “Twitter hesabından mesaj yazdım. Ailede herkesin pozitif olduğunu, hastalığın herkese bulaştığını, böyle bir durumda refakatçi zorunluluğunun pandemi kurallarına dahil olup olmadığını sordum. Bir çözüm bulamadığımızı anlattım. Bana verdiği cevap, beni hastalıktan ve yaşadıklarımızdan daha fazla üzdü” dedi.

İL MÜDÜRÜ ERKUŞ: DURUMU İYİ OLANLARDAN BİRİ REFAKATÇİ OLSUN

Şanlıurfa İl Sağlık müdürü Dr.Emre Erkuş'un çözüm bulma yerine kendilerini annelerine bakmak istememekle suçladığını belirterek “Müdür bey bana verdiği cevapta, ‘Hastanelerimizin servislerinde yatanlarından bakıma muhtaç olanlara refakatçi gerekmektedir.

Sizler kendi hastanıza bakmak istemiyorsunuz. Devletten bekliyorsunuz her şeyi. Ailenin COVID-19 bulaşan hasta durumu iyi olanlardan bir refakatçi gelip hastaya bakabilir' dedi. Bir ilin Sağlık İl Müdürü bunu yazabiliyorsa, Şanlıurfa'da sağlık bitmiştir” tepkisini dile getirdi.

SAĞLAM GİRDİĞİ COVID-19 KOĞUŞUNDA 3 GÜNDE HASTALIĞI KAPTI

Kendi testi de pozitif çıkan, buna karşın bir çözüm bulunması için hastane yönetimine giderek derdini anlatmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Akyüz, şunları söyledi;

*Annemin yanına getireceğim kişi de burada hastalanacağını söyledi. Ağabeyimin annemin odasına alınmasını, zaten hasta olan abimin hem kendine hem de anneme de bakabileceğini önerdim.

*Erkek olduğu için kabul edemeyeceklerini söylediler. Çaresiz kaldık. Bunun üzerine hasta olmayan evli ablam Hanım Atlı'yı anneme baksın diye getirdik. Üç gün kaldı, ardından abimi annemin odasına aldılar, ama artık çok geçti.

*Annem entübe oldu, yoğun bakıma alındı, ablam da o üç günden sonra hastalığın belirtileri başladı. Belki de ailesine bulaştırdı.