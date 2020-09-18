Hastanede ‘pes’ dedirten görüntü! Maskesiz ve eldivensiz corona testi yapan personele soruşturma

Eskişehir'deki bir hastanede corona virüsü testi yapan personel, maskesini çene altına indirip eldiven ve koruyucu kıyafet kullanmadı.

Hasta yakınlarından biri personele, “Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun” diye tepki gösterdi. İkili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Hastanedeki skandal görüntüler, hasta yakını tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

6 AYDIR BU ŞEKİLDE ÇALIŞIYORMUŞ

Görüntülerde hasta yakını test yapan personele, ”Maske ve eldiven takmadan test yapıyorsun. Hasta haklarına da şikayet ettim. Hala da milleti tehdit ediyorsun. Ben evde çocuklarımın yanına girerken, elbiselerimi değiştiriyorum. Ben dışarda maskemi indirdim diye 900 lira ceza yiyorsam, senin böyle çalışman bütün milli servete de yazık. Önlük yok, daha yeni eldiven taktın” dedi.

Test yapan personel ise tartışma sırasında eldiven takarak, kronik rahatsızlığı olduğunu ve 6 aydır bu şekilde çalıştığını söyleyerek, ”6 aydan beri ben bu şekilde çalışıyorum. Şeker tansiyon hastasıyım, ben kronik vakayım. Buraları çamaşır suyu ile temizlettim” diye cevap verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastane yönetimi görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından personelle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. DHA

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