Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu: İlimizde 350-400 civarında vaka var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Savaş, Halk TV'de yayınlanan Konuşalım adlı programın konuğu oldu. Hatay'a dair soruları yanıtlayan Savaş, corona virüsü vaka sayısının Hatay'da da arttığını ancak diğer illere göre vakaların daha düşük artışla seyrettiğini söyledi.

“İLKLERDE HİÇ OLMADIK”

Savaş, “Hatay'da da vaka artışı var. Ama komşu illere göre çok değil. Şu anda 350 – 400 civarında vaka var. Sayı 400'ü geçmez. Valiliğimiz, biz ve ilçe belediyelerimiz bu konuda titiz çalışıyoruz. Hatay'ın insanı çok kültürlü ve eğitimli olduğu için bu nedenle birçok şehrin çok gerisindeyiz. Bundan önce de ilklerde olmadık hiç. Ama tabi ki diğer illere paralel bizde de artış var” diye konuştu.

“ÇEVRE İLLERE GİDİP GELDİKÇE VAKA SAYISI ARTIYOR”

Vaka artışındaki nedenin vatandaşların çevre illerden kaynaklandığını belirten Savaş bununla ilgili olarak; “İnsanlarımız diğer illere gidip alışveriş yapıyor, düğün yapıyor, ticaret yapıyor. Gelip gidenler oluyor, bu süre içerisinde de virüsün yayılımını yüzde yüz engelleme şansınız olmuyor. Vaka sayısında şu an gerideyiz ama daha iyi olabiliriz. Bu yüzden daha sıkı önlemler almakta fayda var” dedi.

“DSÖ VE BİLİM KURULU KARARLARINA UYGUN HAREKET ETTİK”

Savaş, pandemi sürecindeki mücadeleye değindi. Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Kurulu kararlarına uygun hareket ettiklerini belirten Başkan Savaş ayrıca, şunları kaydetti:

* Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için büyük çaba sarf ettik. Şehrimizdeki tüm toplu taşıma araçlarını periyodik aralıklarla dezenfekte ettik.

* İhtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kartları dağıttık. Sosyal Marketlerimiz aracılığıyla giyim, gıda gibi ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.

* CHP'li diğer büyükşehir belediyelerle dirsek teması halindeydik. Aldığımız ortak kararları kendi şehrimizde uyguladık.